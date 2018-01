Ferroviária empata, mas mantém liderança do Paulista A-3 A Série A-3 está chegando ao final de sua primeira fase e os classificados à próxima fase vão se definindo com o início da 16.ª rodada. A liderança, porém, não muda de dono. A Ferroviária mantém a primeira colocação, com 37 pontos. Mas, neste sábado, a equipe de Araraquara tropeçou ao empatar, em casa, com o Linense, por 1 a 1. Em noite pouco inspirada, a Ferroviária só conseguiu o empate contando com a sorte, já que o gol do empate foi marcado por Douglas Richard, aos 45 minutos do segundo tempo. O time de Araraquara, já classificado, ficou com três pontos a mais que o Votoraty, que empatou em casa com o Flamengo, de Guarulhos, por 1 a 1. O Linense manteve-se em quinto lugar, com 28 pontos. Em outro jogo da noite, o Olímpia venceu o XV de Piracicaba por 1 a 0, com gol aos 49 minutos do segundo tempo, marcado por Baeza. O jogo, que tinha tudo para ser bastante movimentado e com gols, principalmente pela posição das equipes, transcorreu sem maiores emoções. O Olímpia chegou aos 29 pontos, na 4.ª posição, enquanto o XV de Piracicaba é o 3.º na tabela, com 31. Mais cedo, o São Bernardo, agora com 28 pontos, venceu a Francana por 1 a 0, no ABC. O União Barbarense chegou aos 21 pontos ao vencer a Santacruzense, por 1 a 0.