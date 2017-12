Ferroviária ganha e segue líder na B1 A Ferroviária não teve a facilidade esperada, mas venceu o Linense por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. O resultado manteve o time na liderança isolada do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1, agora com 25 pontos - o time de Lins tem 17. A vitória ainda teve sabor de revanche, porque no primeiro turno a Ferroviária tinha perdido para o rival, por 1 a 0, em Lins. Em casa, a Ferroviária abrir o placar com Marcelo Régis aos 20 minutos do primeiro tempo, mas levou um susto no começo da etapa final com o empate com Leandro, aos 5. A Ferroviária retomou a vantagem aos 22 minutos com Wellington, cobrando pênalti. Só que Rodrigo empatou aos 34. O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos, aos 46, com Ânderson. Ainda pelo grupo 1, o Batatais (13) confirmou seu favoritismo e goleou o Tupã (6), por 4 a 1, se reabilitando da goleada sofrida para a Ferroviária, por 5 a 1, na rodada passada. Mesmo em casa, o Paraguaçuense, lanterna com três pontos, perdeu para o Jalesense, por 3 a 2. A briga pela liderança do grupo 2 continua muito equilibrada. Três times dividem a ponta: Ecus, Santa Ritense e Palestra, todos com 19 pontos. O Ecus, em casa, venceu o Santa Ritense, por 3 a 1. O Palestra conseguiu segurar o empate, por 3 a 3, com o Ve lo Clube, em Rio Claro. Em Caraguatatuba, o XV empatou com o União Mogi, por 2 a 2, e ambos parecem fora da briga por uma das quatro vagas. E em Capivari, o Capivariano empatou com o Grêmio Barueri por 1 a 1. Confira os resultados da rodada: Grupo 1 - Ferroviária 3 x 2 Linense, Batatais 4 x 1 Tupã, Paraguaçuense 0 x 3 Jalesense e Fernandópolis 2 X 2 Monte Azul; Grupo 2 - ECUS-Suzano 3 x 1 Santa Ritense, Velo Clube 3 x 3 Palestra, Capivariano 1 x 1 Grêmio Barueri e XV de Caraguatatuba 2 X 2 União Mogi.