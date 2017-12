Ferroviária ganha mais uma na Série B1 O primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B1 terminou neste domingo com várias mudanças de posição e algumas surpresas. Times que vinham mal, venceram em casa e líderes foram derrotados longe de suas torcidas. Mas quem continua sobrando é a Ferroviária, que venceu, fora de casa, o Fernandópolis por 2 a 0. No Grupo 1, a Ferroviária consolidou a liderança, com 18 pontos, seis vitórias e apenas uma derrota. Linense e Jalesense se mantiveram, respectivamente, no segundo e terceiro lugares, com 14 e 13 pontos. Ambos ficaram no justo empate, por 2 a 2 , em Jales. O time de Monte Azul Paulista goleou o Tupã por 5 a 1 em casa e agora tem 14 pontos, na vice-liderança. O Fernandópolis caiu para o quinto lugar, com 10 pontos, depois da derrota para a Ferroviária. O Tupã ficou na sétima posição, com seis pontos, à frente apenas da Paraguaçuense, que foi goleada em casa por 4 a 1 pelo Batatais, e segue como o único time sem pontuar. A situação dos times do Grupo 2 continua complicada. Os líderes ECUS-Suzano e Santa Ritense estão tão emparelhados, que não se distanciaram nem ao serem derrotados. Ambos têm 15 pontos. O Ecus perdeu no litoral para o XV de Caraguatatuba, por 1 a 0. O Santa Ritense foi goleado pelo Grêmio Barueri por 5 a 0, mas continua como vice-líder e na cola do rival de Suzano, com 15 pontos, mas com saldo de gols menor (2 contra 7). Com a segunda goleada consecutiva, o time de Barueri chegou aos 13 pontos e pulou para o terceiro lugar. O União Mogi perdeu em casa por 4 a 1 para o Palestra e continua na lanterna, com apenas dois pontos. Já o clube de São Bernardo do Campo subiu um degrau na classificação e passou ao quarto lugar com 12 pontos. O Capivariano derrotou o Velo Clube por 3 a 2, em Capivari, e chegou aos sete pontos, mas continua na sétima posição. O Velo, com nove pontos, desceu para o quinto lugar. Confira os resultados: Grêmio Barueri 5 x 0 Santa Ritense, União Mogi 1 x 4 Palestra, Monte Azul 5 x 1 Tupã, Jalesense 2 x 2 Linense, XV de Caraguatatuba 1 x 0 Ecus Suzano, Paraguaçuense 1 x 4 Batatais, Capivariano 3 x 2 Velo Clube, Fernandópolis 0 x 2 F erroviária. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária 18 pontos; 2) Linense e Monte Azul 14; 4) Jalesense 13; 5) Fernandópolis 10; 6) Batatais e Tupã 6; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Ecus e Santa Ritense 15 pontos; 3) Grêmio Barueri 13; 4) Palestra 12; 5) Velo Clube 9; 6) XV de Caraguatatuba 8; 7) Capivariano 7; 8) União Mogi 2.