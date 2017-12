Ferroviária ganha na Copa Mauro Ramos No complemento da primeira rodada da Copa Mauro Ramos de Oliveira, dois jogos foram disputados neste sábado à tarde. E os times visitantes levaram a melhor. A competição reúne oito clubes paulistas que não disputam o Campeonato Brasileiro. Em Matão, a Ferroviária surpreendeu a Matonense e venceu por 1 a 0, com gol de Calazanas aos 16 minutos do primeiro tempo. Em Ribeirão Preto, o Comercial perdeu para o Rio Branco por 3 a 2. Daniel e Minami marcaram para o time da casa, enquanto Marquinhos, Nei Júnior e Lucas fizeram os gols da equipe de Americana. Na manhã deste sábado, o Juventus fez 2 a 0 no União Barbarense e o Ituano ganhou de 1 a 0 do Santo André. Copa Interior - Pela Copa do Interior, na tarde deste sábado, mais dois jogos foram realizados. O Jaboticabal venceu o Mirassol por 2 a 1, enquanto a Internacional de Bebedouro fez 2 a 0 no Rio Preto.