Ferroviária garante vaga na Copa FPF A Ferroviária é o primeiro time a se classificar para a terceira fase da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Na noite desta sexta-feira, o time de Araraquara desperdiçou as poucas chances que teve e só empatou por 0 a 0 com o Independente de Limeira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida de ida, em Limeira, também havia terminado num empate sem gols e, na soma dos resultados, a Ferroviária levou a vaga por ter feito melhor campanha na primeira fase. Agora vai esperar o vencedor do confronto entre Grêmio Barueri e Oeste, de Itápolis.