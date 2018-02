Ferroviária goleia fora de casa pela Série A-3 do Paulista A Ferroviária confirmou ser mesmo um dos times favoritos ao título do Campeonato Paulista da Série A-3. Neste domingo, o time de Araraquara goleou por 4 a 0 o Flamengo, em Guarulhos. Outro clube tradicional que largou bem foi o União Barbarense. O time do técnico Rafael Cammarota, ex-goleiro de Coritiba e Corinthians, venceu fora de casa o São Carlos por 1 a 0. Catanduvense e ECO ficaram no empate de 1 a 1, no Estádio Municipal, Sílvio Salles, em Catanduva. Em Votorantim, no Estádio Domenico Paolo Metidieri, o Votoraty, um dos novatos da Série A-3, fez a lição de casa e bateu o Monte Azul, por 1 a 0. Em uma disputa bastante emocionante, Primavera e Araçatuba empataram por 2 a 2 no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Os visitantes saíram na frente ao marcar com Joselmo e Feijão ainda no primeiro tempo. Trevor salvou o Fantasma ao marcar dois gols. O segundo aos 45 minutos do segundo tempo. Com muito sofrimento, a Francana bateu o Independente por 1 a 0, em casa, com um gol aos 45 minutos do segundo tempo. O salvador da pátria foi o atacante Hudson. O União Mogi venceu o Olímpia de virada por 2 a 1, em Mogi das Cruzes. Confira os resultados da 1.ª rodada: Sábado Mauaense 0 x 0 Santacruzense SEV 1 x 1 XV de Piracicaba Linense 2 x 1 São Bernardo Domingo São Carlos 0 x 1 União Barbarense Catanduvense 1 x 1 ECO Votoraty 1 x 0 Monte Azul Flamengo 0 x 4 Ferroviária Primavera 2 x 2 Araçatuba Francana 1 x 0 Independente União Mogi 2 x 1 Olímpia