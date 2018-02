Ferroviária joga em casa para defender a liderança da A-3 Líder isolada do Campeonato Paulista da Série A-3, com 33 pontos, a Ferroviária enfrenta o Olímpia, às 19 horas, com transmissão pela Rede Vida, no principal jogo deste sábado pela competição. O time de Araraquara está perto de assegurar matematicamente a vaga na segunda fase da competição, mas terá pela frente um adversário que também faz boa campanha. O Olímpia está em quarto, com 26 pontos, e precisa de um bom resultado para se manter na zona de classificação, entre os oito primeiros colocados. Mais cedo, às 15 horas, o Monte Azul, quinto colocado, também com 26 pontos, vai a Limeira para enfrentar o Independente, que tem 13 pontos e está em 15.º, precisando da vitória para se manter fora da zona de rebaixamento. O jogo será transmitido pela Rede Família. Também às 15 horas, o São Bernardo recebe a Santacruzense e tenta entrar na zona de classificação - está em nono, com 22 pontos. O time visitante, que está em 13.º, com 18 pontos, também precisa da vitória para manter a tranqüilidade, já que corre o risco de perder seis pontos por usar um jogador irregular. Confira os jogos da 15.ªrodada: Sábado 15h Independente x Monte Azul São Bernardo x Santacruzense 19h Ferroviária x Olímpia Domingo 10h União Mogi x XV de Piracicaba 10h30 São Carlos x Flamengo Linense x União Barbarense Votoraty x SEV Hortolândia 11h Primavera x Mauaense Francana x Catanduvense