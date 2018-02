Ferroviária perde invencibilidade na Série A-3 do Paulista A Ferroviária, então líder invicta da Série A-3 do Campeonato Paulista, perdeu sua primeira partida na competição, na tarde deste sábado. O algoz da vez foi o São Bernardo, que venceu a partida por 3 a 1, em casa. A vitória fez o São Bernardo chegar aos 19 pontos na tabela, alcançando a 8ª posição. Já a Ferroviária manteve-se com 27, na primeira posição. No outro jogo desta tarde, o Monte Azul venceu o SEV/Hortolândia por 3 a 2, e alcançou a quarta colocação, com 23 pontos. O SEV continuou com 12 pontos, na 13ª posição.