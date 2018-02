Ferroviária perde outra na Série B1 Considerada a grande favorita a título da temporada, não só por seus investimentos como também pelo forte elenco, a Ferroviária vive seu pior momento no do Campeonato Paulista da Série B1, o equivalente à quarta divisão. Neste domingo à tarde, mesmo jogando no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, o tradicional clube do interior perdeu para o Monte Azul por 2 a 1. Esta foi a segunda derrota seguida da Ferroviária que na semana passada perdeu para o Jalesense por 1 a 0. Os dois times, agora, dividem a liderança do Grupo 1, com 25 pontos, praticamente classificados. Passam à segunda fase os quatro primeiros colocados de cada grupo. Só faltam mais duas rodadas da primeira fase. Neste Grupo 1, a situação ainda está indefinida porque o Fernandópolis chegou aos 20 pontos, em quinto lugar, após vencer o lanterna Paraguaçuense por 2 a 0. O Jalesense confirmou seu favoritismo diante do Batatais, goleando por 3 a 1. Mais tranqüila ainda foi a goleada do Linense sobre o Tupã por 4 a 1. No Grupo 2, o Ecus-Suzano garantiu, matematicamente, sua vaga na outra fase ao vencer em casa o União Mogi por 2 a 0. A vitória o deixou na liderança, com 23 pontos, um a mais do que o Palestra, que caiu, por 4 a 1, diante do Santa Ritense, outro vice-líder. O Grêmio Barueri, com 20 pontos, teoricamente deve ficar com a quarta vaga. A única ameaça é justamente o Velo Clube, com 16 pontos. Os dois times empataram sem gols em Limeira, porque o time rioclarense perdeu o mando de campo. Confira os resultados: Ferroviária 1 x 2 Monte Azul; Batatais 0 x 3 Jalesense; Linense 4 x 1 Tupã; Velo Clube 0 x 0 Grêmio Barueri; Ecus-Suzano 2 x 0 União Mogi; Paraguaçuense 0 x 2 Fernandópolis; Capivariano 1 x 1 XV de Caraguatatuba e Santa Ritense 4 x 1 Palestra. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária e Jalesense 25 pontos; 3)Monte Azul 24; 4)Linense 23; 5) Fernandópolis 20; 6)Batatais 13; 7) Tupã 6; 8) Paraguaçuense 3 pontos. Grupo 2 - 1) Ecus-Suzano 23 pontos; 2) Palestra e Santa Ritense 22; 4) Grêmio Barueri 20; 5) Velo Clube 16; 6) XV de Caraguatatuba 11; 7) Capivariano 9; 8) União Mogi 9 pontos.