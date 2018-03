Ferroviária reassume a ponta na Série B1 A Ferroviária restabeleceu a verdade dentro do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão, ao vencer em casa por 3 a 0 ao Jalesense, neste domingo à tarde no estádio da Fonte Luminosa. Após a realização da quarta rodada, o t ime de Araraquara tem nove pontos na liderança isolada do Grupo 1. A vitória reabilitou a Ferroviária, que na última rodada tinha perdido para o Linense, por 1 a 0, em Lins. O vice-líder é o Monte Azul, com oito pontos, após vencer fora de casa ao lanterna Paraguaçuense, ainda sem nenhum ponto. O Batatais, enfim, somou seus primeiros pontos ao vencer em casa, por 3 a 1, ao Linense. O Fernandópolis chegou aos sete pontos após vencer em casa o Tupã, por 3 a 2. O Grupo 2 ficou todo equilibrado. A liderança é dividida por Santarritense, Ecus-Suzano e Palestra, todos com nove pontos. No sábado à tarde, em Rio Claro, o Velo Clube conseguiu sua primeira vitória ao superar o líder Santarritense, por 2 a 1. No doming o à tarde, o Ecus-Suzano, em casa, venceu por 1 a 0 ao Grêmio Barueri. O Palestra também só fez 1 a 0 sobre o XV de Novembro, em Caraguatatuba. Em Capivari, o Capivariano, finalmente, somou seus três primeiros pontos ao vencer o União Mogi pela contagem mínima. Confira os resultados: Velo Clube 2 X 1 Santaritense; Ferroviária 3 x 0 Jalense; Paraguaçuense 0 x 2 Monte Azul, Fernandópolis 3 x 2 Tupã; Batatais 3 x 1 Linense; XV Caraguatatuba 0 x 1 Palestra; ECUS-Suzano 1 x 0 Grêmio Barueri e Capivariano 1 X 0 União Mogi. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária 9 pontos; 2)Monte Azul 8; 3) Fernandópolis e Linense 7; 5) Jalesense e Tupã 3; 7) Batatais 3; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Santarritense, Ecus-Suzano e Palestra 9 pontos; 4) Grêmio Barueri 7; 5) XV de Caraguatatuba 4; 6) Velo Clube e Capivariano 3; 8) União Mogi 2.