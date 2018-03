Ferroviária retribui festa com show de gols O time da Ferroviária retribuiu em campo toda a festa e a mobilização da cidade de Araraquara. Neste domingo à tarde, no Estádio da Fonte Luminosa, colorido e festivo, a Ferroviária lembrou seus velhos tempos, ao atropelar o Tupã. A goleada por 6 a 1 manteve a liderança isolada, com seis pontos, do Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1. Mais de cinco mil pessoas participaram da festa. A Ferrinha imprimiu um ritmo forte desde o início. No primeiro tempo já vencia por 3 a 0, com gols de Wellinton aos quatro, Dinei aos 18 e aos 32 minutos. No segundo tempo, a "máquina vermelhinha" manteve o ritmo, ampliando com Thiago Costa aos 15 minutos. O Tupã diminuiu com Kanu aos 25, mas provocou a ira do time local que marcou dois gols em seguida, aos 26 com Ânderson e aos 27 com Jéferson. Ainda pelo Grupo 1, destaque para a goleada em casa do Monte Azul, por 5 a 2, sobre o Jalesense. Com a vitória, o Monte Azul divide a segunda posição com o Linense que venceu pela contagem mínima a Paraguaçuense, em Paraguaçu Paulista. O Fernandópolis, em casa, venceu por 1 a 0 o Batatais, que divide a lanterna com Jalesense e Paraguaçuense. Pelo Grupo 2, o Ecus-União Suzano venceu por 2 a 0 o Palestra, de São Bernardo do Campo. A vitória deixou o Ecus na liderança, com seis pontos, ao lado do Santaritense que venceu, fora de casa, por 2 a 1, ao Capivariano. O Grêmio Barueri é o terceiro colocado, com quatro pontos, após empatar por 1 a 1 fora de casa contra o União, em Mogi das Cruzes. No litoral norte, o XV de Caraguatatuba, em casa, venceu pela contagem mínima o Velo Clube, somando seus três primeiros pontos. Confira os resultados da segunda rodada: Ferroviária 6 X 1 Tupã; Paraguaçuense 0 x 1 Linense; Fernandópolis 1 x 0 Batatais; Monte Azul 5 x 2 Jalesense; XV de Caraguá 1 x 0 Velo Clube; Capivariano 1 X 2 Santaritense; União Mogi 1 X 1 Grêmio Barueri e Ecus 2 X 0 Palestra. Classificação: Grupo 1 - 1) Ferroviária 6 pontos; 2) Monte Azul e Linense 4; 4) Fernandópolis e Tupã 3; 6) Batatais, Jalesense e Paraguaçuense 0 ponto. Grupo 2 - 1) União Suzano e Santaritense 6 pontos; 3) Grêmio Barueri 4; 4) Palestra e XV de Caraguatatuba 3; 6) União Mogi 1; 8) Capivariano e Velo Clube 0 ponto.