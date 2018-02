Ferroviária se classifica na Série B1 Depois de duas derrotas consecutivas, a Ferroviária voltou a dar show no Campeonato Paulista da Série B1 e goleou a Paraguaçuense por 5 a 0, na tarde desta quinta-feira no estádio em Paraguaçu Paulista. O jogo abriu a penúltima rodada da primeira fase da competição. Com o resultado, o time grená voltou a se isolar na liderança do Grupo 1, com 28 pontos, e garantiu também vaga na próxima etapa. Já os donos da casa se mantiveram na lanterna, com apenas três pontos. O primeiro tempo foi movimentado mas terminou sem gols. Nos últimos 45 minutos, com grandes atuações de Dinei e Wellington, a Ferroviária chegou à vitória. Abriu o placar aos 10 minutos, com Marcel. Três minutos depois, Anderson ampliou de cabeça. Wellington, aos 20, marcou o terceiro, de pênalti. Anderson, aos 28 marcou seu segundo gol na partida e o quarto da tarde. Aos 33, Dinei, deu números finais à partida com um gol de calcanhar. A Ferroviária irá fechar sua participação na primeira fase do Campeonato Paulista da Série B1 contra o Fernandópolis no dia 20 de junho, em Araraquara. Já o time de Paraguaçu Paulista irá enfrentar o Batatais, na casa o adversário. A penúltima rodada será completada no final de semana.