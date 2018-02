Ferroviária segue firme na liderança do Paulista A-3 A Ferroviária manteve a rotina de vitórias ao bater a Francana, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Com este resultado, o time de Araraquara manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-3, agora com 27 pontos. A Francana continua com 10 pontos, em 16.º lugar. Outros nove jogos completaram a 11.ª rodada. Entre os principais perseguidores da líder está o Votoraty, com 24 pontos, após vencer em casa, por 2 a 1, o União Barbarense. O XV de Piracicaba segue firme na terceira posição, com 23 pontos, ao vencer em casa, por 2 a 0, o São Bernardo, que fica com os mesmos 16 pontos, em 9.º lugar. O equilíbrio abaixo disso na classificação é visível, tanto que quatro clubes estão com 20 pontos. Um deles é o Olímpia, 4.º colocado, que empatou, por 2 a 2, com o São Carlos, que tem 18 pontos, em 8.º. União Mogi, ficou com 20 pontos, em 6.º, ao vencer por 3 a 2 o Primavera, em 12.º, com 12. O Monte Azul está em 5.º depois de vencer em casa, por 2 a 0, o Mauaense, vice-lanterna, com seis. O Linense também tem 20 pontos, mas em 7.º, ao ganhar por 2 a 1, fora de casa, do Flamengo. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 11.ª rodada Ferroviária 3 x 0 Francana ECO 1 x 1 Independente Monte Azul 2 x 0 Mauaense Votoraty 2 x 1 União Barbarense Catanduvense 2 x 1 SEV-Hortolândia Flamengo 1 x 2 Linense Olímpia 2 x 2 São Carlos União Mogi 3 x 2 Primavera XV de Piracicaba 2 x 0 São Bernardo Araçatuba 1 x 2 Santacruzense Classificação: 1.º - Ferroviária, 27 pontos; 2.º - Votoraty, 24; 3.º - XV de Piracicaba, 23; 4.º - Olímpia, 20; 5.º - Monte Azul, 20; 6.º - União Mogi, 20; 7.º - Linense, 20; 8.º - São Carlos, 18; 9.º - São Bernardo, 16; 10.º - Catanduvense, 16; 11.º - Santacruzense, 14; 12.º - Primavera, 12; 13.º - SEV-Hortolândia, 12; 14.º - Flamengo, 11; 15.º - Independente, 11; 16.º - Francana, 10; 17.º - União Barbarense, 9; 18.º - ECO, 7; 19.º - Mauaense, 6; 20.º - Araçatuba, 4.