Ferroviária só empata, mas continua líder do Paulista A-3 A Ferroviária desperdiçou a chance de conseguir mais uma vitória no Campeonato Paulista da Série A-3 ao empatar com o Independente, por 2 a 2, neste domingo, em Limeira, pela 10.ª rodada da competição. Mesmo assim, líder e invicta, a equipe de Araraquara soma 24 pontos, três a mais do que o Votoraty. Antes desta rodada, a diferença era de quatro pontos. O time de Araraquara vencia o jogo com facilidade, por 2 a 1, mas cedeu o empate nos acréscimos, mesmo tendo o adversário um jogador a menos desde os minutos finais do primeiro tempo. "Um time líder e que sonha com o título não pode perder pontos desta forma", criticou o próprio técnico Edison Só. O time de Limeira soma 10 pontos, em 16.º colocado. Outros cinco jogos foram realizados no domingo. A Francana, com 10 pontos, em 15.º, acabou com a série de cinco derrotas consecutivas ao golear o ECO, por 5 a 2, no Estádio Lanchão. O time de Osasco só tem seis pontos, em 18.º. O técnico Edson Vieira estreou com vitória no comando do São Carlos contra a Santacruzense por 3 a 0, chegando aos 17 pontos, em sexto lugar. A visitante somou a terceira vitória seguida, ocupa a 14.ª posição, com 11 pontos. O Catanduvense, com 13 pontos, em 10.º, venceu por 2 a 1, o União Mogi, com 17 pontos, em sétimo. O lanterna Araçatuba, com quatro pontos, perdeu por 3 a 0 para o SEV, 12.º, com 12 pontos. À tarde, em casa, o Monte Azul, 5.º, com 17, venceu por 3 a 2 o Flamengo, 13.º, com 11 pontos. No sábado, foram realizados quatro jogos. Destaque para as vitórias do Votoraty sobre o Olímpia, por 2 a 1, e do XV de Piracicaba sobre o União barbarense, por 2 a 0. Na primeira fase os times se enfrentam em turno único, passando à segunda fase os oito melhores. Os últimos quatro colocados caem para a Segunda Divisão, em 2008. Outros jogos da rodada: Mauaense 1 x 1 Linense, São Bernardo 1 x 1 Primavera e Independente 2 x 2 Ferroviária.