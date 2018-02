Ferroviária vai ao ABC para defender a liderança da A-3 Líder absoluta da Série A-3 do Paulista, com 27 pontos, a Ferroviária faz o principal jogo deste sábado contra o São Bernardo, às 15 horas, no ABC. O São Bernardo, com 16 pontos, ocupa a nona posição e briga para ficar entre os oito classificados. A partida será no Estádio 1.º de Maio. Pela manhã, na abertura da rodada, o Mauaense, penúltimo colocado, com apenas 6 pontos, joga em casa e tem uma tarefa espinhosa na busca pela segunda vitória na competição: pega o XV de Piracicaba, terceiro colocado, com 23 pontos. Em Hortolândia, o SEV, 13.º colocado, com 13 pontos, recebe o Monte Azul, quinto, com 20, em jogo que terá transmissão pela Rede Família. Na luta contra o rebaixamento, o União Barbarense, 17.º, com nove pontos, enfrenta um rival direto, o ECO, de Osasco, 18.º colocado. O jogo começa às 19 horas, com transmissão da Rede Vida. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 12.ª rodada: Sábado 10 horas - Mauaense x XV de Piracicaba 15 horas - São Bernardo x Ferroviária 16 horas - SEV/Hortolândia x Monte Azul 19 horas - União Barbarense x EC Osasco Domingo 10h30 - Linense x Araçatuba 10h30 - Votoraty x União Mogi 11 horas - Primavera x Flamengo 11 horas - Francana x São Carlos 11 horas - Santacruzense x Olímpia 15 horas - Independente x Catanduvense Classificação: 1.º - Ferroviária, 27 pontos; 2.º - Votoraty, 24; 3.º - XV de Piracicaba, 24; 4.º - Olímpia, 20; 5.º - Monte Azul, 20; 6.º - União Mogi, 20; 7.º - Linense, 20; 8.º - São Carlos, 18; 9.º - São Bernardo, 16; 10.º - Catanduvense, 16; 11.º - Santacruzense, 14; 12.º - Primavera, 12; 13.º - SEV/Hortolândia, 12; 14.º - Flamengo, 11; 15.º - Independente, 11; 16.º - Francana, 10; 17.º - União Barbarense, 9; 18.º - EC Osasco, 7; 19.º - Mauaense, 7; 20.º - Araçatuba, 4.