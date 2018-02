Ferroviária vence 1ª e empurra o Linense para zona de rebaixamento

A Ferroviária enfim venceu a primeira no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o time de Araraquara (SP) derrotou o Linense pelo placar de 2 a 1, em partida realizada no estádio Gilberto Siqueira Lopes, o Gilbertão, em Lins (SP), pelo encerramento da quinta rodada. De quebra, deixou a zona de rebaixamento.

+ Palmeiras bate Santos e supera primeiro 'teste de verdade' no Paulistão

Com o resultado, a Ferroviária soma cinco pontos e respira com mais tranquilidade na lanterna do Grupo C, que tem o Palmeiras na liderança com 15. O Linense, com três, termina a rodada na zona do descenso, só na frente do São Caetano.

Em busca da primeira vitória, a Ferroviária optou por pressionar a saída de bola do Linense em pleno estádio Gilbertão. A tática deu resultado, tanto que aos cinco minutos o time visitante abriu o placar. Hygor jogou a bola na área, Reginaldo tirou e Velicka acertou um bonito chute para fazer 1 a 0.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Linense sentiu o gol e acabou dando ainda mais espaço para a Ferroviária, que aproveitou. Aos nove minutos, Hygor recebeu em velocidade, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o marcador.

O time da casa foi equilibrando o jogo e desperdiçou a melhor chance aos 23 minutos, quando teve três oportunidades de marcar no mesmo lance, mas errou todas. Em uma delas, o goleiro Tadeu fez um milagre.

No segundo tempo, a Ferroviária se fechou, com a clara intenção de administrar o resultado. O Linense foi para cima, mas a bola insistia em não entrar. Aos 10 minutos, Reginaldo tentou cruzar, porém acabou travado por Misael. Na sobra, Giovanni mandou na trave.

A Ferroviária voltou a pressionar, mas o Linense conseguiu se segurar e enfim diminuiu. Aos 41 minutos, Kauê recebeu dentro da área e mandou para o gol. No entanto, não deu mais tempo para a equipe de Lins buscar o empate.

Na próxima rodada, a sexta, a Ferroviária enfrenta o Santos neste sábado, às 16h30, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O Linense entra em campo nesta sexta-feira, às 19h15, para pegar o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 x 2 FERROVIÁRIA

LINENSE - Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Fernandinho (Eduardo); Marcão Silva, Bileu e Murilo Henrique; Wilson (Berguinho), Giovanni e Ytalo (Kauê). Técnico: Moacir Júnior.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Daniel Vançan; Bruno Silva, Velicka (Fabio Souza) e Moacir; Hygor (Íkaro), Misael (João Paulo) e Eliandro. Técnico: PC Oliveira.

GOLS - Velicka, aos 5, e Igor, aos 9 minutos do primeiro tempo; Kauê, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adalberto, Murilo Henrique e Eduardo (Linense).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA - R$ 30.990,00.

PÚBLICO - 3.505 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).