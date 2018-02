Ferroviária vence Barueri pela Copa FPF Mostrando um grande futebol, principalmente no segundo tempo, a Ferroviária, com justiça, venceu o Grêmio Barueri por 2 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, na abertura da fase de quartas-de-final da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). Os dois gols saíram no segundo tempo, marcados por Stanley e Tarciano. Agora, quem tem a vantagem é o clube de Araraquara, que joga por um empate ou até por uma derrota de 1 a 0. O Barueri terá que devolver o resultado para seguir na competição. Ferroviária e Grêmio Barueri voltarão a se enfrentar no dia 29 de outubro, às 15h05, no Estádio Orlando Baptista Novelli, em Barueri.