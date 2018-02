Ferroviária vence e dispara na liderança do Paulista A-3 A Ferroviária mostrou que sua eliminação precoce na Copa do Brasil diante do Juventude-RS não vai atrapalhar sua campanha dentro do Campeonato Paulista da Série A-3. O time de Araraquara continua mais líder do que nunca. Na partida que valia a ponta da tabela pela 8.ª rodada, neste domingo na Fonte Luminosa, a Ferroviária venceu ao XV de Piracicaba, por 1 a 0. O time do técnico Edison, ainda invicto, saltou para os 20 pontos, deixando o XV, seu concorrente direto, em terceiro colocado, com 16 pontos. O atacante Leandro Mineiro foi o herói da partida, ao marcar o gol da vitória, aos 36 minutos do segundo tempo. Quem ocupa a segunda colocação agora é o Olímpia, que, em casa, venceu o Independente, por 2 a 0, e chegou aos mesmos 16 pontos que o XV, porém, leva vantagem no saldo de gols: 13 contra 9. O Independente está em décimo, com nove pontos. Em um jogo muito movimentado, Votoraty e Linense ficaram no empate, por 2 a 2, em Votorantin e permaneceram grudados na tabela. O Linense está na quarta colocação, com 16 pontos, enquanto o Votoraty é o quinto, com 15 pontos. Mesmo sem mostrar um futebol contagiante, o União Mogi fez aquilo que precisava para subir posições: venceu a Francana, em casa, pelo placar de 2 a 1. O gol da vitória só veio aos 40 minutos da segunda etapa, com o sempre eficiente Dedé. Com a vitória, o time subiu para sétima colocação e com 14 pontos entrou na zona de classificação para a próxima fase. Mesmo jogando em casa, o ECO acumulou sua quinta derrota na competição. O algoz dessa vez foi o SEV-Hortolândia, que em uma virada sensacional venceu a partida, por 4 a 3 e chegou aos nove pontos, na 12.ª colocação. O ECO, com cinco pontos, é o 18.º colocado e já vê a Segundona cada vez mais perto. Os dois piores times da Série A-3 fizeram um jogo abaixo da crítica. Araçatuba, lanterna com três pontos, e Mauaense, vice-lanterna, com cinco pontos, não saíram de um empate sem gols, em Araçatuba. Outros dois jogos terminaram empatados por 0 a 0. Em Guarulhos, quem empatou foi Flamengo, 14.º colocado com oito pontos, e União Barbarense, 11.º com nove pontos. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Santacruzense e Catanduvense também não saíram do zero. As duas equipes continuam ameaçadas. A Santacruzense soma sete pontos, na 16.ª posição. O Catanduvense está uma posição abaixo, em 17.º, com seis pontos. Em Monte Azul, à tarde, o time de mesmo nome chegou aos 14 pontos, em 6.º lugar, ao golear, por 4 a 0, o decadente Primavera, com oito pontos, em 13.º.