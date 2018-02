Ferroviária vence fora e mantém a ponta do Paulista A-3 A Ferroviária manteve a liderança isolada na Série A-3 do Campeonato Paulista ao derrotar o União Barbarense por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Santa Bárbara d?Oeste. O time de Araraquara soma 23 pontos, contra 19 pontos do Olímpia, que assumiu a vice-liderança ao vencer por 2 a 1 o SEV, em Hortolândia. O Votoraty chegou à terceira posição, com 18 pontos, ao aplicar uma goleada sobre a Francana, por 5 a 0, em Franca. Um dos times em queda na tabela é o XV de Piracicaba, com 17 pontos, em quarto lugar, ao empatar em casa com o ECO, por 1 a 1. O Linense continua com 16 pontos, em sexto, ao decepcionar em casa diante do União Mogi, por 3 a 1. Nos jogos da tarde, o São Bernardo passou pelo Araçatuba, por 1 a 0, em seus domínios, enquanto o Primavera reabilitou-se em casa ao golear o São Carlos por 4 a 1. Já a Santacruzense superou o Monte Azul por 2 a 0 e o Mauaense caiu em casa diante do Catanduvense por 3 a 1. CAMPEONATO PAULISTA SÉRIE A-3: Primeira Fase - 9.ª rodada São Bernardo 1 x 0 Araçatuba Primavera 4 x 1 São Carlos Mauaense 1 x 3 Catanduvense Santacruzense 2 x 0 Monte Azul Linense 1 x 3 União Mogi SEV 1 x 2 Olímpia Francana 0 x 5 Votoraty XV de Piracicaba 1 x 1 ECO União Barbarense 0 x 1 Ferroviária Classificação 1.º - Ferroviária, 23 pontos; 2.º - Olímpia, 19; 3.º - Votoraty, 18; 4.º - XV de Piracicaba, 17; 5.º - União Mogi, 17; 6.º - Linense, 16; 7.º - São Bernardo, 15; 8.º - Monte Azul, 14; 9.º - São Carlos, 14; 10.º - Primavera, 11; 11.º - Santacruzense, 11; 12.º - Catanduvense, 10; 13.º - Independente, 9; 14.º - União Barbarense, 9; 15.º - SEV, 9; 16.º - Flamengo, 8; 17.º - Francana, 7; 18.º - ECO, 6; 19.º - Mauaense, 5; 20.º - Araçatuba, 4