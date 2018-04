Ferroviária vence Jalesense na B1 Mesmo jogando mal, a Ferroviária venceu o Jalesense, por 2 a 0, neste domingo pela manhã, no Estádio Roberto do Valle Rollemberg, em Jales, pela 13ª e penúltima rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1. A partida tinha pouca validade, já que a Ferroviária entrou em campo já com o acesso garantindo à Série A3 de 2005 e o Jalesense já estava eliminado. Anderson, aos 35 minutos do primeiro tempo, e Caconde, aos 25, fizeram os gols da vitória do time grená. Com o resultado, o Jalesense ficou na sexta posição, com 15 pontos e a Ferroviária se isolou na vice-liderança com 24. O título da competição, porém, já está decidido. O Monte Azul, com 28 pontos e primeiro a assegurar a vaga, venceu o Linense por 2 a 0 fora de casa na sexta-feira. Das quatro vagas de acesso à Série A3, três já têm dono (Monte Azul, Ferroviária e ECUS-Suzano). O último posto está em disputa entre Linense (quinto com 16), e Grêmio Barueri (quarto, com 19 pontos) que joga neste domingo à tarde, fora de casa, contra o lanterna Palestra. Se empatar, garante o acesso.