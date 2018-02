Ferroviária vence mais uma e antecipa vaga no Paulista A-3 A Ferroviária manteve a liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer o Olímpia, por 1 a 0, neste sábado, no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara, pela 15.ª rodada. Com 39 pontos, a líder também antecipou sua classificação à segunda fase, com quatro rodadas de antecedência. O Olímpia, com 26 pontos, se mantém entre os oito melhores da competição. O gol da vitória foi marcado por Renato, de falta, aos 28 minutos do segundo tempo. Outros dois jogos foram disputados à tarde. O São Bernardo, em casa, venceu a Santacruzense, por 2 a 1, com 25 pontos, em sexto lugar. O time derrotado continua com 18 pontos, em 13.º. Também em casa, em Limeira, o Independente venceu o Monte Azul, por 1 a 0, chegando aos 16 pontos, em 14.º lugar, e se afastando da zona de rebaixamento. O Monte Azul, com 26 pontos, ainda está na zona de classificação. A rodada, que começou sexta-feira à noite, com a derrota do Araçatuba para o Eco por 3 a 1, termina neste domingo com mais seis jogos, todos no período da manhã.