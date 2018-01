Ferroviária vence pelo Paulista da A-3 Na única partida realizada nesta sexta-feira pela Série A-3 do Campeonato Paulista, a Ferroviária venceu o Votuporanga por 1 a 0, pelo Grupo 1, em Araraquara (SP). A vitória apertada serviu para reabilitar o time da casa, que tinha sido humilhado na estréia ao perder para o XV de Jaú por 4 a 1. A Ferroviária ficou com três pontos, em quarto lugar, dentro do Grupo 1. O Votuporanga, com duas derrotas, é o lanterna, uma vez que estreou perdendo em casa para o Monte Azul, por 2 a 1. O gol da vitória foi marcado por Samir, de cabeça, aos quatro minutos do segundo tempo. A segunda rodada será completada neste sábado, com sete jogos.