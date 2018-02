Ferroviária volta à liderança isolada do Paulista A-3 A Ferroviária voltou à liderança isolada do Campeonato Paulista da Série A-3 ao vencer fora de casa o Monte Azul, por 2 a 1, neste domingo, pelo encerramento da 14.ª rodada. O time de Araraquara soma agora 33 pontos, três a mais do que Votoraty, que perdeu para o Catanduvense, por 4 a 3, e também do XV de Piracicaba, que no sábado goleou o lanterna Araçatuba, por 6 a 0. O Monte Azul, continua com 26 pontos, em quinto lugar. O Catanduvense, que chegou á sexta vitória consecutiva, já tem 25 pontos, em sexto lugar. Em Guarulhos, o Flamengo, de virada, fez 3 a 1 na Francana, chegando aos 18 pontos, em 11.º lugar. O time de Franca continua ameaçado pelo rebaixamento, com 11 pontos, em 17.º. Em Hortolândia, o SEV, com 14 pontos, em 14.º, empatou por 1 a 1 com o são Carlos, com 20, em 10.º. Na cidade de Lins, o time da casa decepcionou mais uma vez a torcida, e apenas empatou com o Independente por 1 a 1. Com o resultado, o Linense caiu para a oitava colocação, subindo para 24 pontos. O time de Limeira pulou para 13 pontos e ocupa a 15.ª posição. O ECO manteve seu desempenho na competição e perdeu mais uma vez. Após começar bem na partida, sofreu a virada e acabou derrotado por 3 a 2, para o Olímpia,em Osasco. Com o resultado, o time da Grande São Paulo continua na zona de rebaixamento, na 19.ª colocação, somando sete pontos. O Olímpia se manteve no bloco de frente e está cada vez mais perto da vaga para a próxima fase, já que está na quarta colocação, com 26 pontos. A Santacruzense, com 18 pontos,em 13.º, venceu por 1 a 0 o Primavera, que caiu mais uma posição e agora é o 16.º colocado, com 12 pontos.