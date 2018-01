Ferroviária x Independente abre rodada Ferroviária e Independente farão neste sábado, às 18 horas, o jogo de abertura da nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A partida, válida pelo Grupo 2, será realizada no estádio "Agostinho Prada", em Limeira, marcando a estréia de dois treinadores. A Ferroviária, que somou apenas cinco pontos, não vem atravessando boa fase na competição, segurando a "lanterna", com apenas cinco pontos. O time será dirigido pelo ex-jogador do Corinthians, Wilson Mano, que foi apresentando no início da tarde desta última sexta-feira para substituir Pardal, que assumiu o Flamengo de Guarulhos. O Independente está na quarta colocação com 12 pontos ganhos. O time de Limeira tenta se recuperar da goleada sofrida diante do Palmeiras, por 8 a 0, quarta-feira. O time será comandado interinamente pelo preparador físico Everaldo Pierrotti. Confira os jogos da rodada: sábado - 18 horas - Independente x Ferroviária; domingo - 15 horas - Noroeste x Jaboticabal, Rio Claro x Jaboticabal; 16 horas - Sertãozinho x Paraguaçuense, Barretos x Araçatuba, XV de Jaú x Inter de Bebedouro, Taubaté x ECO e Palmeiras-B x XV de Piracicaba. Classificação - Grupo 1 - 1) Araçatuba 18 pontos; 2) Sertãozinho 15; 3) Jaboticabal 14; 4) Noroeste 12; 5) Barretos 11; 6) XV de Jaú 9; 7) Internacional 8; 8) Paraguaçuense 0. Grupo 2 - 1) Guaratinguetá 16 pontos; 2) Taubaté 14; 3) Palmeiras-B 13; 4) Ind ependente 12; 5) Rio Claro 11; 6) XV de Piracicaba 9; 7) Osasco 6 e 8) Ferroviária 5 pontos.