Ferroviário-CE faz três gols em 11 minutos e elimina o Sport da Copa do Brasil

A maior zebra desta quinta-feira pela segunda fase da Copa do Brasil aconteceu no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, onde o Sport acabou eliminado pelo Ferroviário-CE de forma incrível. Vencia por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, quando Mazinho diminuiu, repetiu a dose aos 38 e depois Valdecir deixou tudo igual aos 41. Na cobrança de pênaltis, o time cearense levou a melhor, venceu por 4 a 3 e ficou com a vaga na terceira fase.

+ Confira tabela da Copa do Brasil

Mas se alguém viu o Sport marcar três gols com Anselmo, Fabrício e Marlone e perdeu os últimos minutos de jogo, com certeza nunca pensaria em uma mudança tão radical. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Bruno Colaço, que pegou duas cobranças - de Marlone e de Rogério.

O Ferroviário enfrenta na terceira fase o ganhador de Vila Nova e Joinville. O Sport, campeão em 2008 em cima do Corinthians, agora volta as suas atenções para o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Na noite anterior, o rival Náutico foi o primeiro a se classificar à terceira fase ao vencer por 1 a 0 o Fluminense-BA, em Feira de Santana (BA).

OUTROS CLASSIFICADOS

Quem tambpem passou foi o Vitória, que no estádio do Barradão, em Salvador, ganhou com facilidade do Corumbaense-MS por 3 a 0 - com gols de Yago, André Lima e Jonatas Belusso. Agora espera o resultado do confronto entre Bragantino-SP e Altos-PI para saber quem vai encarar na sequência.

Outro classificado também saiu nos pênaltis no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), onde Novo Hamburgo e CRB empataram por 1 a 1. O time alagoano saiu na frente com Neto Baiano, aos 46 minutos do primeiro tempo. Mas levou o empate aos 30 da etapa final com o gol marcado por Ricardo Lobo. Nos pênaltis, os visitantes levaram a vaga com a vitória por 4 a 3. Agora vai enfrentar o São Paulo.

TRICOLORES GARANTIDOS

Os dois grandes que estiveram em campo nesta quinta-feira confirmaram as suas vagas com facilidade. O Fluminense goleou o Salgueiro-PE por 5 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e agora pega o vencedor de Juventude x Avaí para saber quem será seu adversário na próxima fase, que terá jogos de ida e volta.

No estádio Rei Pelé, em Maceió, o São Paulo venceu o CSA por 2 a 0. Outros 14 jogos vão ser realizados na próxima semana para definir os 20 clubes da terceira fase.