Ferrugem volta, mas Vinícius Eutrópio quer mais um volante na Ponte Preta

"É um setor que exige muito do atleta. Por isso é necessário temos várias opções", argumentou Vinícius Eutrópio. Mas Ferrugem está animado em fazer uma boa temporada. Neste período de ausência, atuou por Corinthians, Vissel Kobe (Japão) e Sport.

A diretoria continua trabalhando em duas frentes principais. Uma delas com Wellington Paulista, atacante do Fluminense, que está emperrando no alto salário. Outra é o goleiro Marcelo Lomba, que se reapresentou no Bahia, mas ainda tem interesse em permanecer em Campinas.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Gilson, o zagueiro Ferron e o atacante Alexandro se juntaram ao clube, um dia após o prazo combinado. Segundo a direção de futebol, apresentaram justificativas e não foram advertidos. Por outro lado, o zagueiro Raphael Silva foi emprestado ao Criciúma.