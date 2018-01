Palmeiras: festa da torcida vai da Irlanda à Nova Zelândia

A energia que a torcida do Palmeiras passou para os jogadores da equipe que no último dia 2 de dezembro conquistou o tricampeonato da Copa do Brasil não se limitou ao quase 40 mil fanáticos que conseguiram um ingresso para ir ao Allianz Parque ou aos outros mais de 20 mil alucinados que ficaram no entorno da nova arena da equipe. De várias partes do mundo, o palmeirense parou para assistir ao jogo decisivo contra o Santos e celebrou a conquista. Da Nova Zelândia à Irlanda a festa foi nas cores verde e branca.

Do outro lado do mundo, já era tarde de quinta-feira quando a bola começou a rolar. Em um contraste inquietante, a luz do dia brilhava em uma casa em Auckland, na Nova Zelândia e, na televisão, imagens da noite paulistana. Foi lá que um grupo de brasileiros que vive no país da Oceania a se reuniu para empurrar o Palmeiras.

Um deles é Lorran Alex da Conceição, um analista de testes de 26 anos e que está no país do rúgbi há seis meses para estudar inglês. “Nos juntamos para torcer e ajudar o Palmeiras a virar esse jogo. Nossa história não tem fronteiras. Estávamos na Nova Zelândia, mas nosso coração estava em campo”, disse Patolino – o apelido que o torcedor fez questão de avisar ao Estado.

Segundo Lorran, ou Patolino, os pênaltis foram o momento de maior tensão da torcida Alviverde na terra do povo Maori. Para piorar, um “intruso” fazia sua torcida pelo seu time – um santista se juntou aos palmeirenses para assistir o jogo. Ele acabou terminando como o fotógrafo “oficial” da festa palmeirense.

Em uma das imagens, o palmeirense e um colega aparecem fazendo a careta que o atacante Ricardo Oliveira, do Santos, fez para o goleiro Fernando Prass na partida entre os dois times no Brasileirão. “Ele provocou o Palmeiras, os jogadores e os torcedores, durante todo o ano. Esse ai mereceu perder o título. Não se celebra título antecipadamente. Agora ele pode guardar o pôster do primeiro jogo que a gente vai por na parede o pôster do time campeão”, devolveu Lorran, dando risada.

Europa. A festa da torcida do Palmeiras também ganhou as ruas da Europa. Em Londres, na Inglaterra, e em Dublin, na Irlanda, centenas de amigos se reuniram para assistir ao tricampeonato. Na Irlanda, os palmeirenses se reuniram em um dos maiores bares da cidade, o ‘Living Room’, que transmite os jogos do Palmeiras no país. Depois da vitória, os torcedores partiram para celebrar a taça na principal rua da cidade, a O’Connel Street. Festa alviverde em todas as partes do mundo.