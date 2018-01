Festa após goleada revolta Renato Resquícios da goleada sofrida no domingo contra o Goiás, em Goiânia, ainda parecem tumultuar o ambiente das Laranjeiras. Nesta terça-feira, o técnico Renato Gaúcho estava revoltado com a atitude de três jogadores: após a apresentação lamentável de sua equipe, eles foram a uma boate na capital goiana. Renato se reuniu com dirigentes no fim da tarde desta terça-feira e prometeu divulgar o nome dos participantes da "festinha". Pela manhã, o clima já era tenso. O treinador reuniu os jogadores no centro do gramado e gesticulou bastante durante 40 minutos. O lateral-esquerdo Jadilson explicou o teor da conversa. "Foi um bate-papo para apontar os erros da equipe. A situação está difícil e temos que reagir. Estamos com vergonha dessa derrota." O atleta concordou com as palavras do treinador e pediu união entre os jogadores. "O Renato está certo. Ele tem de cobrar e nós temos que corresponder em campo. O Fluminense é sempre obrigado a vencer."