Festa comemorará os 110 anos do futebol Há 110 anos, o brasileiro Charles Miller chegava da Inglaterra com duas bolas de futebol, um livro de regras e um jogo para ensinar aos seus companheiros ingleses, que trabalhavam em São Paulo, o esporte que se transformaria mais tarde no mais popular do País. Neste sábado, Comgás e associados do São Paulo Athletic Club farão, às 9h, no SPAC, uma partida comemorativa do primeiro jogo realizado no Brasil com uniformes da época e pontapé inicial de Charles Miller Júnior, de 49 anos, neto do pioneiro. O primeiro jogo de futebol ocorreu no centro de São Paulo e foi disputado por funcionários de duas grandes empresas britânicas: a Gás Company of São Paulo, hoje Comgás, e a São Paulo Railway Company (não existe mais). A vitória foi da companhia de estradas de ferro por 4 a 2. Charles Miller praticava críquete e futebol e mudou-se para Southampton, na Inglaterra, para completar os estudos. Ainda na Inglaterra, foi titular do St. Mary?s, que mais tarde se transformaria em Southampton F.C. Retornou ao Brasil em 1894, ensinou o futebol aos seus companheiros ingleses, que trabalhavam em São Paulo, e chamaram a atenção quando perseguiam uma bola em um espaço aberto. Foi assim que aconteceu a primeira partida de futebol no País. No evento, neste sábado, estarão o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz; Lars Grael, secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer; o presidente da MSI, Kia Joorabchian; cônsules gerais, assim como familiares de Charles Miller. Depois da partida, será a vez dos jogadores da categoria master de São Paulo e Corinthians entrarem em campo.