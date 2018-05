Festa da Copa começa mais cedo na Cidade do Cabo

Na badalada Long Street, torcedores locais e estrangeiros, muitos deles com bandeiras e pinturas nos rosto, lotavam os bares e restaurantes.

Um telão foi montado para exibir o sorteio, apresentado pela atriz sul-africana Charlize Theron e pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.

A cerimônia encerrou o suspense sobre quando, onde e contra quem os 32 participantes da Copa farão seus primeiros jogos da Copa de 2010. A expectativa era de que o sorteio fosse assistido por 250 milhões de pessoas em 200 países.

"É a primeira vez que venho à África do Sul e estou achando muito legal", disse Thomas Beltlwieser, 31 anos, de Munique.

"Já estamos nos divertindo muito e encontrando gente de todo o mundo. As pessoas daqui são amigáveis, e nos sentimos seguros, mas temos de ter cuidados."

O Brasil, cabeça-de-chave do Grupo G, estreará no Mundial contra a Coreia do Norte no dia 15 de junho e fará a segunda partida contra Costa do Marfim, no dia 20. Ambas as partidas serão em Johanesburgo.

A última disputa brasileira na primeira fase será contra Portugal, no dia 25 de junho, em Durban.

A África do Sul é um dos países mais perigosos do mundo fora de zonas de guerra, e o governo tomou medidas extraordinários para garantir a segurança dos visitantes durante o sorteio e também durante a Copa, de 11 de junho a 11 de julho de 2010.

"Este sorteio e a Copa do Mundo significam muito para a África, o mais pobre dos continentes", disse o artista zimbabuano Godfrey Dambuleni, que andava com uma réplica do troféu da Copa, feita de lata e arames.

(Reportagem de Wendell Roelf)