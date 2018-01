Festa de torcedor será no sambódromo Além da festa do carnaval, o Sambódromo do Anhembi terá uma outra função na cidade de São Paulo a partir de 2006. A área, situada na zona norte da cidade, será o ponto oficial para as comemorações dos torcedores de clubes de futebol, de acordo com a decisão anunciada pela SP Turismo e a prefeitura. Esta é a terceira mudança de endereço para as manifestações dos torcedores. Até o meio do ano, eles se concentravam na Avenida Paulista, mas depois das depredações promovidas por são-paulinos na final da Libertadores, em julho, a prefeitura determinou que as manifestações só poderiam ocorrer na Praça de Bagatelle, também na zonda norte. E foi assim na festa do Corinthians pelo tetracampeonato brasileiro. O presidente da SP Turismo, Caio Luiz de Carvalho, disse em entrevista concedida à reportagem da Rádio Bandeirantes que, além do Sambódromo, outros espaços também poderão ser liberados para as torcidas e outros tipos de manifestações. Segundo ele, os shows do réveillon, no entanto, continuam marcados para a Avenida Paulista.