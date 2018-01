Festa deixa 4 mortos na Colômbia A festa pela celebração do título da Copa América deixou 4 mortos e mais de 50 feridos na Colômbia, informou a polícia. Três pessoas morreram em Bogotá em um acidente de carro, que estava em alta velocidade e chocou-se contra um poste. Outra morreu com arma de fogo em Medellin. Neste segundo caso, outras 15 pessoas ficaram feridas. Ainda em Bogotá, torcedores atiraram farinha no rosto das pessoas, o que causou sérias brigas pelas ruas da cidade. Várias pessoas apresentaram lesões e cortes durante a festa. Em Cali, outras 30 pessoas ficaram feridas durante as celebrações.