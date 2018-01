Festa do Monterrey acaba em morte Cinco torcedores do Monterrey morreram, na madrugada de domingo, por excessos nas comemorações pela conquista do Torneio Clausura, que encerrou a temporada 2002-03 no México. Além dos incidentes fatais, a polícia confirmou a detenção de 277 adultos e 18 menores por atos de vandalismo, violações de leis de trânsito, bebedeira e brigas. A delegação campeã foi recebida neste domingo por mais de 40 mil pessoas, ao voltar de Morelia, onde na noite de sábado empatou com o time local por 0 a 0 e garantiu o primeiro lugar. No primeiro jogo, havia vencido por 3 a 1, em seu estádio. O Monterrey quebrou jejum de 17 anos sem títulos e por isso provocou enorme euforia entre seus fãs. A festa começou no sábado e se prolongou durante o dia. Quatro rapazes morreram em conseqüência de trombadas ou atropelamentos; o quinto foi vítima de facadas que recebeu em briga. Um dos heróis da campanha foi o técnico Daniel Passarella. O argentino resistiu a críticas e caiu nas graças da torcida. "É um momento feliz."