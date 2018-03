Festa do Rosario acaba em morte Uma pessoa morreu e um garoto de 16 anos ficou ferida com um tiro na perna durante a comemoração da torcida do Rosario Central na madrugada de hoje, logo após a equipe argentina ter conseguido milagrosamente uma vaga para a Taça Libertadores da América, ao derrotar o América de Cali nos pênaltis. O torcedor Jorge Lopez, de 52 anos, morreu por causa de um enfarte, próximo do Moumento da Bandeira, local onde se concentrava a festa. Ele foi levado a um hospital, onde morreu logo depois.