Festa do título já está garantida Música sertaneja, samba e axé, em barzinho, boate, quadra de torcida e até nas ruas de São Paulo. A conquista ainda não está confirmada em campo, mas os corintianos já reservaram o chope. Vale tudo para comemorar o 24º título paulista do Corinthians. A festa do elenco deve ser no Terra Brasil, do qual é sócio o jogador Vampeta, na Vila Maria, onde o time costuma comemorar as conquistas. O destino de alguns atletas, como Paulo Nunes, Luizão, Rogério e João Carlos, deve ser o Balluart, em Santana, que também tem Vampeta entre os donos. A Gaviões da Fiel promete agitar em sua quadra, no Bom Retiro, com trio elétrico e chope. A maioria dos torcedores invadirão a Avenida Paulista, local já tradicional para comemorações. "Ainda não está confirmado, mas se a comemoração for aqui, começará às 21 horas", disse um funcionário do Terra Brasil, que não quis se identificar. "E não terá esquema especial. Os atletas ficariam nos camarotes e o público entraria normalmente." Já um dos proprietários do Balluart, Michele Marino, deixou claro que alguns atletas estarão em seu bar, movidos a música sertaneja. "Aqui, eles são tratados não como atletas e sim como amigos e virão para cá, fazer uma grande festa", enfatizou. E afirmou que os jogadores sempre vão ao bar, após os treinos, comer lanche. "E não dão trabalho. São tranqüilos e atenciosos. Distribuem autógrafos e atendem os fãs." Para a Gaviões, a festa começa cedo. Irão em comboio para o estádio e prometem muita alegria, com bandeiras, bexigas, faixas e sinalizadores. Após o jogo, a comemoração é na quadra. Apesar do clima festivo, haverá esquema especial no trânsito e no metrô, além de forte aparato policial. Tudo para garantir a segurança dos torcedores. A Policia Militar, comandada pelo coronel Melchior, destinará 80 homens para a Avenida Paulista. "Daremos liberdade total para comemorar. Nossa preocupação é com os ânimos exaltados pelo alto teor etílico de alguns, que podem fazer baderna, como depredações", ressaltou Melchior. "Tentaremos restringir a festa à uma pista da avenida." completou. O metrô reforçará a segurança nas estações do percurso da Paulista.