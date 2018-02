Festa do título pode ser na Vila A tabela do Campeonato Paulista permite que a torcida do São Paulo acalente o sonho de ver seu time dando a volta olímpica na Vila Belmiro, comemorando o Campeonato Paulista de 2005. O São Paulo tem sete pontos de vantagem e ainda seis jogos para fazer. Será campeão, sem depender de outros resultados, se conseguir mais quatro vitórias. Ou então se vencer as próximas três partidas e conseguir um empate no clássico contra o Santos, dia 3 de abril. A rivalidade entre os dois times cresceu muito nos últimos anos, período em que o Santos saiu de um período de 18 anos sem título para vencer os Brasileiros de 2002 e 2004, além de ser vice-campeão em 2003. Houve um jogo em que a rivalidade atingiu seu ponto máximo. Em 2002, após fazer um gol, o meia Diego foi comemorar em cima do distintivo do São Paulo, de concreto, que fica no Morumbi. Foi recebido com um tapa de Fábio Simplício. Por conta da atitude, Simplício recebeu uma placa de prata da diretoria do São Paulo. Em 2003, Diego Tardelli também apimentou o clássico. Escalado para um jogo contra o Santos, disse que gostaria de fazer muitos gols porque não havia sido bem reconhecido em sua passagem pelas categorias de base do Santos. Jogou mal e não marcou. ?Eu era imaturo e falei essas coisas. Não tenho nada contra o Santos, mas gostaria muito de dar a volta olímpica na Vila. O campeonato todo foi disputado contra eles e seria bom coroar com o título lá na casa deles.? Em seguida, Tardelli acrescenta que, melhor ainda, seria ganhar o título antes do jogo contra o Santos. ?Quanto antes, melhor. Seria bom ser campeão aqui em São Paulo para a nossa torcida fazer uma grande festa. Todo mundo iria comemorar mais.?