Festa dos alemães incomodou Felipão e time português A noite de véspera do jogo de Portugal contra a Holanda, neste domingo, não foi nada tranqüila para o técnico Luiz Felipe Scolari, jogadores e outros membros da delegação do time. Segundo a imprensa portuguesa, o técnico ficou bastante irritado com o barulho causado pela festa dos torcedores alemães, empolgados pela vitória do time da casa sobre a Suécia por 2 a 0, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. O time está concentrado em Nuremberg, num hotel que fica no centro da cidade onde joga neste domingo. A irritação de Felipão se deve ao fato de que muito barulho e por um longo tempo pôde ser ouvido - buzinaços, rojões e alta movimentação de torcedores - até a madrugada. Mesmo com esses problemas, o time português vai para o jogo contra os holandeses, que começa às 16 horas (de Brasília) no Frankenstadion.