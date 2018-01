Festa em Honduras terminou de manhã Em Honduras, a festa pela classificação às semifinais da Copa América durou a madrugada toda. Na capital, Tegucigalpa, as ruas ficaram tomadas por milhares de torcedores. A vitória por 2 a 0 sobre a seleção brasileira. segunda-feira, parecia um sonho, conforme destaca o jornal La Prensa. "Não foi um sonho. Ganhamos do Brasil." Na Argentina, os grande rivais do futebol brasileiro estão comemorando o fracasso brasileiro. O diário esportivo Olé, de Buenos Aires, resume o sentimento dos argentinos: "Honduras ganhou com a camisa da Argentina", diz, lembrando que Honduras substitiu a Argentina na Copa América.