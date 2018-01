Festa na Gaviões vai varar a madrugada Cantando os hinos da escola de samba Gaviões da Fiel, os torcedores que se aglomeram na quadra da torcida iriam emendar a festa pela conquista do título brasileiro pela madrugada. Mas a movimentação já havia começado às 10h na sede do Bom Retiro. Munidos de sinalizadores, bexigas, bandeiras e instrumentos de bateria, cerca de dois mil torcedores assistiram ao jogo no telão. A expectativa da diretoria da organizada era que mais de seis mil pessoas virassem a noite na comemoração. A possibilidade de o Inter ?melar? o título brasileiro era encarada com ironia pelos corintianos. O primeiro grito na quadra da Fiel veio quando o Fluminense marcou o primeiro gol e abriu o placar diante do Palmeiras. Quando Tevez fez o primeiro do Corinthians e empatou, a comemoração foi banhada a cerveja e choro de muitos torcedores. Uma delas era Maria Inês Gmorzik Seiffert, de 57 anos. Freqüentadora da Gaviões desde 2000, foi a primeira vez que assistiu a uma conquista de título do Corinthians na quadra. ?Não quis ver em casa porque não tem comparação. A emoção aqui é muito maior?, disse. Com a supervisão da Polícia Militar, a festa seguiu tranqüila. Os PMs não quiseram informar o número de agentes que estavam na quadra. ?Temos número suficiente para tomar conta da torcida. Não vamos precisar de reforços depois do jogo?, disse um agente que não quis se identificar. Sobre o título ainda não estar oficialmente confirmado, os torcedores ironizavam. ?Dou o melhor exemplo: a Fifa já reconheceu mil vezes nosso título mundial e insistem em falar que ele não existe. Para nós, torcedores, não importa o que a CBF fala nem os outros dizem. Sabemos que o melhor time e quem mereceu vencer o Brasileirão foi o Corinthians?, afirmou Herbert César, diretor-geral da torcida. A Gaviões providenciou cerca de dez mil latas de cerveja para a festa. ?Estamos vendendo a preço de custo ? R$ 1,50 ?, para que todos comemorem a noite toda. Começamos a festa às 10h e não temos previsão para acabar. Amanhã (segunda-feira) é feriado para os corintianos?, disse o diretor da organizada. ?Cerveja não vai faltar. Mas se precisar, mandamos buscar.? Na avenida Paulista, vetada para comemoração, não houve aglomeração. Apenas carros de torcedores circulando com bandeiras. A CET multou aqueles com torcedores com o corpo para fora do veículo.