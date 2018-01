Festa na Zona Norte tem 4 mil torcedores Cerca de quatro mil torcedores do Corinthians estão na Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte de São Paulo, para comemorar a conquista do título do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), até as 20 horas a situação era pacífica no local, sem registro de ocorrências. A Guarda Civil Metropolitana (GCM), que reforçou o policiamento nos principais terminais rodoviários, também não registrou problemas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que cerca de 300 torcedores estão comemorando o título na Avenida General Edgar Facó, na região do Piqueri, altura da Rua Rio Verde, também na Zona Norte. Por conta de uma obra na faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê, a CET registra três quilômetros de congestionamento no sentido Lapa-Penha, entre a Rua José Gomes Falcão e a Ponte Cruzeiro do Sul. Também há quase três quilômetros de morosidade na Marginal do Tietê, entre as pontes Casa Verde e Cruzeiro do Sul.