Festa para Raí no PSG está pronta Um combinado brasileiro e uma seleção de jogadores que defenderam o París Saint-Germain na década de 90 vão se enfrentar neste sábado, no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida que vai marcar a despedida oficial do meia Raí dos gramados. Apesar de ainda não estar confirmado, existe a possibilidade de Ronaldo, da Inter de Milão, participar do jogo. De acordo com os organizadores, existe 90% de chances de Ronaldo estar festa, senão para jogar, pelo menos para participar. ?Meu grande ídolo continua sendo o Zico, mas graças a Raí vou poder jogar a seu lado no Parque dos Príncipes?, teria declarado Ronaldo a uma revista francesa. A equipe brasileira terá os ex-jogadores Rivelino, Zico, Sócrates, Falcão, Junior, Dunga e Zetti e gente que ainda está na ativa, casos de Amoroso, Sonny Anderson, Djalminha, Mauro Silva e Zé Elias. A equipe do PSG estarão, entre outros, o panamenho Julio César Dely Valdés, David Ginola (Aston Villa), Marco Simone (Milan), Weah (Al-Jazirah) e Leonardo . Raí deverá jogar meio tempo em cada equipe. A renda da partida será destinada à fundação Gol de Letra, criada por Raí e Leonardo, e que presta assistência a crianças carentes.