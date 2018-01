Festa para Ronaldo na chegada ao Rio O atacante Ronaldo foi recebido com festa ao desembarcar na manhã deste domingo no aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, onde vai passar as festas de final de de ano. O jogador foi aplaudido pelas pessoas que estavam no aeroporto. Muito bem humorado, Ronaldo disse que não poderia imaginar, no natal de 2001, que teria um ano tão bom em 2002. ?A verdade é que tive um ano maravilhoso. No ano passado jamais poderia imaginar que no natal seguinte, eu estaria tão bem assim?, afirmou ele. Para o artilheiro, os prêmios que recebeu neste ano (11 ao todo), são muito mais do que esperava. Os aplausos na volta ao Brasil, segundo definiu, ?foram um ótimo presente de natal?. Ronaldo participou neste sábado da vitória por 3 a 2 do Real Madrid sobre o Málaga. Ele não marcou, mas teve um bom desempenho. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Real no campeonato e com esse resultado o time ficou a apenas cinco pontos do líder, o Real Sociedad.