Festa pelo vice em Ribeirão Preto O vice-campeonato paulista foi comemorado pela torcida botafoguense, em Ribeirão Preto, hoje, após o empate sem gols no Morumbi. "Podia ter até ganho o jogo, pois jogou muito bem", afirmou Cristiano Davanço, de 23 anos, que saiu de sua casa após a partida para comemorar a façanha de seu time de coração no Bar Toca da Raposa, fincado ao lado do Poliesportivo do Botafogo, na Vila Tibério. Esse foi o ponto de encontro da torcida, com direito a fogos, cerveja e hino do clube. Cristiano, ao lado do irmão Angelo, de 32 anos, vestiam, orgulhosos a camisa do Botafogo. Estavam contentes pelo vice e decepcionados com o Corinthians, que, em suas análises, foi covarde no Morumbi. "O Corinthians teve medo de perder", comentou Angelo. Os irmãos também torcem para o time do Parque São Jorge, mas afirmam que acima de tudo são botafoguenses. "Não torço mais para o Corinthians, disse Cristiano, eufórico. Gutemberg de Souza, de 36 anos, estava enrolado na bandeira do clube, dançando e bebendo cerveja. "Vou comemorar até seis horas da manhã", dizia ele. "Tem que comemorar o vice." Fábio Pádua Neto, de 24 anos, gritava: "não é mole, não, o Fogão é vice-campeão." Ele vestia a camisa do clube, assim como sua filha, Larissa, de 4 anos. A mulher, Érica, com a camisa tricolor, mas do São Paulo, os acompanhava. "É só tricolor na família, mas o vice do Botafogo não foi fácil e está bom para Ribeirão Preto", disse Pádua. Cláudio Roberto Vital, o dono da Toca da Pantera, que tinha cerca de 100 torcedores durante a partida, entretido com o trabalho, afirmou que nem assistiu o jogo. "O Corinthians já era campeão, mas queria que o Botafogo vencesse por 1 a 0, pelo menos", disse ele, que também é um fanático corintiano. Ele vestia uma camisa comum, sem referência ao futebol. Sua mulher, Akika Koga Vital, no entanto, garantiu que torceu para o time do bairro e da cidade. "É uma festa boa, sem brigas, mas seria melhor com uma vitória", comentou ela. Vital previa fechar o bar às 22 horas, mas torcedores, de carros ou de bicicletas chegavam a cada instante. Enquanto a Vila Tibério, reduto botafoguense festejava, outros pontos da cidade estavam mais tranquilos, pois o clima chuvoso e o frio afastaram muita gente das ruas. Corintianos, ainda que esparsos, também comemoraram o título em algumas avenidas.