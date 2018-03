Festa reuniu Parreira e Felipão no Sul Cercado de jogadores, colegas e jornalistas, o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, descrevia como "o maior evento do futebol brasileiro" o que estava presenciando no salão social da Sociedade Ginástica Porto Alegre (Sogipa) ontem à noite. Não há como discordar. O Encontro do Esporte, festa promovida há 13 anos pelo jornalista e vereador de Porto Alegre João Bosco Vaz, reúne mais gente a cada edição. Os jogadores disputam os convites com a mesma disposição de quem vai para uma bola dividida numa decisão. Entre as 1,5 mil pessoas que participaram da festa deste ano estavam de Nilton Santos, campeão mundial de 1958, ao lado dos gêmeos Diego e Diogo, as promessas do momento no Beira-Rio. Também compareceram os técnicos do tetra, Parreira, e do penta, Luiz Felipe Scolari. Em uma simples caminhada pelo salão era possível esbarrar num craque a cada passo. A predominância, desta vez, foi dos laterais, os homenageados do ano com o troféu Everaldo Marques da Silva, campeão da Copa de 1970 já falecido. Mais de 50 deles estavam lá, entre os quais Carlos Alberto Torres, Zé Maria, Rosemiro, Marinho Chagas, Marco Antônio, Rodrigues Neto, Júnior e seu ídolo Paulo Henrique. Mas craques de todas as posições também participaram, para reencontrar, emocionados, amigos e adversários do passado. Alguns deles: Ancheta, Airton, Dunga, Falcão, Paulo César Caju, Baltasar e Mário Sérgio. Terror dos homenageados quando estava em campo, o atual técnico do São Caetano era só elogios à iniciativa. "A festa cria uma cultura que faltava em nosso País, de cultivo aos ídolos do esporte", avaliava. Entre os técnicos as opiniões eram semelhantes. "É um orgulho vir para cá", dizia Levir Culpi. "É a quinta vez que venho e espero vir outras", anunciava Carlos Alberto Torres. Emocionado, Iúra, armador do Grêmio na década de 70, sentenciava: "Só quem participa para saber que é grande demais isso aqui." Mais do que para receber homenagens, os jogadores voam para o Sul a cada festa para reencontrar seus companheiros. Ao contrário do que fazem à saída dos estádios e em aeroportos, quando tentam evitar o assédio olhando apenas para o horizonte, os ídolos chegam ao salão procurando rostos conhecidos em meio à multidão. Os abraços são sempre calorosos e cheios de emoção. No clima festivo, Parreira e Felipão eram apenas mais dois entre tantos famosos e só foram o principal alvo das atenções dos repórteres durante a coletiva que deram antes da festa. Comedidos, não entraram em temas polêmicos e evitaram comparações entre a seleção atual e a que ganhou o penta no ano passado. O promotor do evento aproveitou a oportunidade para fazer os dois tirarem sapatos e meias para deixar a marca de seus pés numa peça de cimento que vai decorar o chão do museu do futebol que está montando em Porto Alegre.