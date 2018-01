Festa santista invade a Praça Independência Como se estivessem na Vila Belmiro, os torcedores que assistiram à vitória do Santos por 3 a 2 sobre o Independiente de Medellín, estavam impacientes para que o juiz Gilberto Hidalgo terminasse logo com a partida, para que pudessem comemorar de forma definitiva. Foram poucos momentos de tensão, justamente aqueles entre o gol de Molina, (o segundo colombiano), e o de Léo, que fechou a vitória santista. Assim que o jogo terminou os torcedores, que já estavam na Praça Independência, em Santos, iniciaram a comemoração, enquanto os outros que assistiram em suas casas, passaram a se dirigir para o local, um ponto em que os santistas comemoram todas as suas conquistas. A Companhia de Engenharia de Tráfego e a Polícia Militar foram rápidas, ao interditar os principais acessos à praça, deixando-a livre para a torcida, que rapidamente aumentou. Motoristas iniciaram um buzinaço e o carnaval deve continuar madrugada adentro.