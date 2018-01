Festa será nos bares de Goiânia Os donos de bares e restaurantes da capital goiana têm muito a agradecer pelo fato de a decisão do Campeonato Brasileiro ter vindo para a cidade. Durante o jogo de domingo entre o Goiás e o líder Corinthians, segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes-GO, Newton Emerson Pereira, quase dois mil estabelecimentos da Grande Goiânia (40% dos 5 mil existentes) transmitirão o confronto. ?Eu sei que o número é alto, mas é verdadeiro. E não vai ser a primeira vez que isso vai ocorrer?, garante. Ele calcula que cada empresário terá um acréscimo de 30% no faturamento em comparação com um domingo normal. ?A gente espera o ano inteiro por um evento desse?, afirmou. De acordo com Pereira, o goianiense está acostumado a fazer festas nos bares ? não em avenidas ou clubes, como em outras capitais. ?Em dia de jogo, acontecem dois fatores: perdemos dinheiro no almoço, porque as pessoas saem mais cedo para ir ao estádio, mas ganhamos após a partida, com as comemorações?, explicou o presidente da associação. ?E é isso certamente o que vai ocorrer agora, a movimentação nas casas deve ser intensa?, espera. Sabendo que haveria muita gente em Goiânia, as autoridades se mexeram para se precaverem contra a violência. ?Há quinze dias nos reunimos com a Polícia Militar (PM) e posso garantir que a segurança será a melhor possível, com rondas e homens prontos para evitar problemas e proteger os moradores da cidade e os turistas?, afirmou. A PM deve colocar 1.700 homens nas ruas. ?Os 700 policiais destacados para o jogo se integrarão aos mil que diariamente se preocupam com a patrulha da cidade?, explicou o coronel Valdivino Esmeraldo, comandante do policiamento na capital de Goiás. ?Faremos de tudo para que o domingo seja bastante tranqüilo?, finalizou. O coronel praticamente descartou a possibilidade de comemoração nas avenidas centrais da cidade. ?Não há nada programado. Como os torcedores das organizadas do Corinthians vão embora após a partida, não ocorrerá grandes concentrações de torcedores?, acredita.