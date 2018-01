Festa vai marcar 100 anos de futebol Um evento com a participação de jogadores do passado vai marcar na próxima sexta-feira a comemoração do centenário de realização da primeira partida da história do Campeonato Paulista. Por iniciativa da Federação Paulista de Futebol, um jogo com 40 minutos de duração será disputado no Estádio do Pacaembu, a partir das 20h, simulando o confronto entre Germânia (atual Pinheiros) e Mackenzie, realizado no dia 3 de maio de 1902 no Parque da Antártica Paulista, vencido pelo Mackenzie ? 2 a 1. Leia mais no Jornal da Tarde