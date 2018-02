Feyenoord é banido da Copa da Uefa por violência da torcida O clube holandês Feyenoord foi expulso da Copa da Uefa desta temporada. A decisão anunciada nesta sexta-feira partiu da Uefa, após o tumulto dos torcedores e jogadores holandeses na partida do dia 30 de novembro de 2006, contra do Nancy, na França. Além da exclusão da equipe de Roterdã da segunda maior competições de clubes da Europa, o time do brasileiro André Bahia (ex-Atlético Paranaense e Flamengo) terá de pagar uma multa de cerca de US$ 165 mil e também mandar partidas com seu estádio sem torcedores. Esta foi a última instância de uma sentença que já havia sido dada no dia 7 de dezembro de 2006, mas os holandeses recorreram. O Feyernoord também será obrigado a procurar o Nancy e ressarcir a equipe francesa pelos danos causados. Na hora da confusão os holandeses perdiam por 3 a 0 em jogo válido pelo Grupo E da Copa da Uefa. Aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro interrompeu a partida no estádio de Marcel Picot. O Feyenoord estava na segunda fase da competição e enfrentaria os ingleses do Tottenham em duas partidas, nos dias 15 e 22 de fevereiro.