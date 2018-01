Feyenoord e Borussia decidem amanhã A final da Copa da Uefa, entre Feyenoord e Borussia Dortmund, foi confirmada para amanhã, em Roterdã, Holanda, apesar do clima de revolta na cidade por causa do assassinato do líder da extrema direita holandês, Pim Fortuyn, há dois dias. O técnico do Feyenoord, Bert van Marwijk, queria o adiamento da partida, mas não conseguiu. A segurança será reforçada.