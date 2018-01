Feyenoord é campeão da Copa da Uefa O Feyenoord não desperdiçou a oportunidade de decidir em casa e conquistou nesta quarta-feira o título da Copa da Uefa, ao bater o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 3 a 2, no estádio De Kuip, em Roterdã. É a segunda vez que o time holandês ganha a competição. Em 1974, havia derrotado o Tottenham na final. Já o clube alemão, que em 1993 perdeu a decisão para a Juventus, é vice-campeão pela segunda vez. A partida foi bastante disputada, mas o time da casa aproveitou, também, a vantagem de jogar contra 10 adversários a partir dos 31 minutos do primeiro tempo. Isso porque o zagueiro Kohler cometeu pênalti em Tomasson e foi expulso. Na cobrança, aos 33, Van Hooijdonk fez 1 a 0. Aos 36 anos, Kohler despediu-se nesta quarta-feira do futebol. Van Hooijdonk voltou a marcar aos 40 minutos, desta vez cobrando falta. Aos 47, o brasileiro Amoroso, de pênalti, fez o primeiro gol do Borussia Dortmund, que tentava seu segundo título em cinco dias - foi campeão alemão no sábado. No entanto, os holandeses não deram espaço para a reação alemã. Aos 6 minutos da etapa final, Tomasson fez o terceiro do Feyenoord. Aos 13, Koller marcou novamente para o Borussia. Depois disso, o campeão da Alemanha tentou chegar pelo menos ao empate, mas o desgaste de seus jogadores ficou visível. Percebendo que o adversário já não tinha forças, os atletas do time holandês passaram a se preocupar em não correr riscos, para garantir o resultado.